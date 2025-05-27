Путин: «Госуслуги» должны давать возможности для живого общения

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Платформа «Госуслуги» должна создавать возможности для естественного общения людей, а не переводить все в цифру, превращая общество в киборгов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник проводит заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». В ходе заседания победитель первого сезона конкурса «Лидеры России» в 2018 году, вице-президент ПАО «Ростелеком», «архитектор» портала «Госуслуги» Дмитрий Огуряев рассказал о практике, распространенной особенно среди молодежи, когда предложение о заключении брака поступает через «Госуслуги». По его словам, молодые люди даже считают это очень романтичным. Путин выразил мнение, что возможность делать предложение руки и сердца через «Госуслуги» — это неплохо для экономии времени, но его лучше делать лично.
«Платформа “Госуслуги” активно развивается. Но некоторые вещи не должны нас превращать в киборгов… “Госуслуги” должны создавать условия для нормального естественного общения, а не формализовывать это в компьютерном и цифровом виде», — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.