Лед начали заливать в строящемся Ледовом дворце на Стрелке

«Впереди — монтаж медиаповерхностей. А пока ждем новую арену, продолжаем в “Нагорном” поддерживать наших! Сегодня вечером “Торпедо-Горький” проведет (6+) решающий матч финальной серии Чемпионата России», — напомнил губернатор.