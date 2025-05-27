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Лед начали заливать в строящемся Ледовом дворце на Стрелке

Снаружи продолжается отделка фасада.

Источник: Глеб Никитин — Telegram

Лед начали заливать в строящемся Ледовом дворце в Нижнем Новгороде, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Снаружи продолжается отделка фасада, внутри уже установлены борта и кресла на трибунах, продолжается чистовая отделка.

«Впереди — монтаж медиаповерхностей. А пока ждем новую арену, продолжаем в “Нагорном” поддерживать наших! Сегодня вечером “Торпедо-Горький” проведет (6+) решающий матч финальной серии Чемпионата России», — напомнил губернатор.

Ранее сообщалось, что ХК «Торпедо» заключил первые профессиональные контракты с семью молодыми игроками.