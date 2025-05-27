Минобороны показало партию российских самолетов Су-30СМ2, прибывших в Беларусь

По его словам, в указанных истребителях много новшеств. Лукьянович отметил, что, в первую очередь, значительно выросли возможности, связанные с боевым применением как по воздушным, наземным, так и по морским целям. Он обратил внимание, что значительно были усовершенствованы характеристики, благодаря интеграции современных авиационных средств поражения, а также модернизации бортовой радиолокационной станции. Вместе с тем была улучшена помехозащищенность, средства электронной борьбы.