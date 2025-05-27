Минобороны показало партию российских самолетов Су-30СМ2, прибывших в Беларусь. Информация и фото опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства обороны.
Ранее Минобороны Беларуси сказало о поставках современнейших самолетов Су-30СМ2.
«В Беларусь на один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла партия самолетов Су-30СМ2», — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что указанные самолеты были получены согласно плану строительства и развития Вооруженных Сил Беларуси и военно-технического развития с Россией. Командующий Военно-Воздушными Силами и войсками ПВО генерал-майора Андрей Лукьянович отметил, что поэтапно идет плановая модернизация, обновление парка вооружения, военной и специальной техники.
— Сегодня к нам прибыли новейшие, сверхманевренные, многофункциональные истребители Су-30СМ2, — заявил Лукьянович.
По его словам, в указанных истребителях много новшеств. Лукьянович отметил, что, в первую очередь, значительно выросли возможности, связанные с боевым применением как по воздушным, наземным, так и по морским целям. Он обратил внимание, что значительно были усовершенствованы характеристики, благодаря интеграции современных авиационных средств поражения, а также модернизации бортовой радиолокационной станции. Вместе с тем была улучшена помехозащищенность, средства электронной борьбы.
— Наши летчики прошли переобучение в учебном центре в Российской Федерации на данный тип воздушных судов. В ближайшее время будет прием авиационной техники, техническое изучение, — уточнил командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович.
Он акцентировал внимание, что уже на следующей неделе указанные самолеты смогут выполнять основную задачу, состоящую в выполнении боевого дежурства по противовоздушной обороне.
— И в плане боевой подготовки летчики смогут выполнять полеты на данном самолете, — подчеркнул Лукьянович.
Ранее власти предупредили о движении военной техники в Беларуси по 30 мая.
Кстати, Минобороны предупредило про танки Т-34, которые проедут в шести городах Беларуси.
Кроме того, недавно ставшая вице-премьером Наталья Петкевич получила еще одно назначение.
А еще в ЖКХ сказали, как решать проблему с «шумным» полом у соседей.