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Более 17 млн поездок совершено в Москве на электросамокатах с начала сезона проката

За два с половиной месяца в столице на арендных электросамокатах совершено больше 17 млн поездок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«За два с половиной месяца с начала сезона проката пользователи совершили более 17 млн поездок. Благодаря сервису проката можно строить удобные мультимодальные поездки и экономить время в пути. Это помогает разгрузить линии метро и наземного городского транспорта», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что пользователи совершают 305 тыс. поездок на электросамокатах в сутки, а 85% всех поездок совершается до остановок городского транспорта, станций метро, университетов, дома или офиса.

Как уточняется, в городе действуют 350 медленных зон, где самокаты автоматически снижают скорость. Еще совместно с операторами проката Госавтоинспекция проводит регулярные проверки, а сотрудники ситуационного центра ЦОДД контролируют дорожную ситуацию в режиме онлайн по камерам 24/7.