Более 17 млн поездок совершено в Москве на электросамокатах с начала сезона проката

«За два с половиной месяца с начала сезона проката пользователи совершили более 17 млн поездок. Благодаря сервису проката можно строить удобные мультимодальные поездки и экономить время в пути. Это помогает разгрузить линии метро и наземного городского транспорта», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.