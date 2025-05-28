Кроссворд на 28 мая 2025

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
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28 мая отмечаем день рождения британского писателя Яна Флеминга — человека, подарившего миру Джеймса Бонда, самого знаменитого шпиона. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить интересные факты об авторе и его остросюжетных романах.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.