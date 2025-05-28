Кроссворд на 28 мая 2025

28 мая отмечаем день рождения британского писателя Яна Флеминга — человека, подарившего миру Джеймса Бонда, самого знаменитого шпиона. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить интересные факты об авторе и его остросюжетных романах.