Облако с желтком: интересный способ приготовить яйца на завтрак

Яйца на завтрак — один из самых востребованных продуктов. К тому же их можно приготовить миллионом разных способов, даже одних яичниц могут быть десятки в арсенале кулинара с фантазией. А еще омлеты, яйца пашот и всмятку…
Есть и другие способы приготовить яйца, например сделать воздушное облако из белков с желтком посередине — орсини. Этот способ приготовления яиц авторства графа Орсини. Он был ценителем искусств и прожигателем жизни, а прославился благодаря яичнице собственного изобретения. Граф однажды показал Клоду Моне, как приготовить воздушное блюдо. Оно было названо в честь изобретателя и очень ценится поклонниками французской кухни.
Это блюдо эффектное, красивое, но не очень сложное. Всего только и надо, что хорошо взбить белки. Как приготовить яйца орсини, рассказал aif.ru Евгений Уткин, шеф-повар ресторана Geraldine:
Нам понадобится духовка, миксер, сковорода с толстым дном, которую можно использовать в духовке. Десять белков и один желток. И немного тертого пармезана.
Взбить яйца
Это самое основное в блюде. Мы отделяем желтки от белков и взбиваем десять белков. Это касается средних яиц. Если яйца крупные, возьмите восемь штук.
Оставьте один целый желток. Остальные можно использовать для соусов, выпечки.
Итак, взбиваем яйца, вот несколько советов:
- яйца должны быть из холодильника, холодные легче взбиваются;
- яйца должны быть свежими, не нужно чтобы они стояли у вас много дней;
- чтобы хорошо взбивались, можно добавить щепотку соли;
- взбивать белки лучше миксером: это будет проще;
- сначала взбиваем на первой скорости, потом постепенно переключаем миксер на более высокие обороты;
- взбиваем до крутых пиков, то есть поднимаем миксер, и белок застывает пиком и не падает.
Есть такой эффектный способ проверить, насколько хорошо взбит белок: нужно быстро перевернуть миску с ним. Хорошо взбитый белок не выпадает из миски.
Перевзбить белок можно, хотя это не так уж просто. Так что проверяйте чаще, насколько хорошо взбита масса.
Разогреть духовку
Разогреваем духовку до 180 градусов. Нужно хорошо прогреть ее — заложите на это минут 10−20. Яйца нельзя ставить в холодную или плохо прогретую духовку: они упадут и ничего не получится.
Выпекать
Я использую чугунную сковороду, это удобнее всего и надежнее. Ее нужно смазать кусочком сливочного масла, выложить взбитую массу белков. Сформировать в виде гнезда, с небольшим углублением посередине. Старайтесь делать это быстро и лишний раз не трогать взбитые белки.
Запекаем четыре-пять минут при температуре 180 градусов.
Положить желток
В углубление в белках, которые мы сделали, выпускаем сырой целый желток. Обсыпаем все пармезаном. И возвращаем сковороду в духовку на одну минуту.
И все, можно подавать.