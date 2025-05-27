Облако с желтком: интересный способ приготовить яйца на завтрак

Есть и другие способы приготовить яйца, например сделать воздушное облако из белков с желтком посередине — орсини. Этот способ приготовления яиц авторства графа Орсини. Он был ценителем искусств и прожигателем жизни, а прославился благодаря яичнице собственного изобретения. Граф однажды показал Клоду Моне, как приготовить воздушное блюдо. Оно было названо в честь изобретателя и очень ценится поклонниками французской кухни.