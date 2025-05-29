Ответы на кроссворд от 28 мая 2025: интересные факты про Яна Флеминга

2. Мур

Роджер Мур впервые исполнил роль агента 007 в 1973 году в фильме «Живи и дай умереть». Его версия Бонда была более легкой, с юмором и самоиронией. Такой герой меньше полагался на силу, но всегда выходил победителем благодаря хитрости и обаянию. В фильмах с Муром появились яркие сюжеты, необычные злодеи и китчевые гаджеты. Актер сыграл Джеймса Бонда семь раз — это рекорд, который не побит до сих пор. Среди его фильмов — «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для твоих глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство».