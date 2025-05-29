Ответы на кроссворд от 28 мая 2025: интересные факты про Яна Флеминга

По горизонтали:
1. Пародия
«Агент Джонни Инглиш» — британская комедийная пародия на фильмы о Джеймсе Бонде, вышедшая в 2003 году. Главную роль сыграл Роуэн Аткинсон, известный по образу мистера Бина. Фильм пародирует шпионские клише: неуклюжего героя, абсурдные гаджеты, карикатурного злодея и британский юмор. Несмотря на смешанные отзывы, картина имела коммерческий успех. Образ Джонни Инглиша возник из рекламных роликов 1990-х годов, а сам фильм стал вторым по популярности проектом Аткинсона после мистера Бина.
2. Медаль
Ян Флеминг в 1947 году был награжден датской медалью Свободы за помощь в организации вывоза датских офицеров из оккупированной Дании в Великобританию.
3. Кью
Q — кодовое имя персонажа из серии о Джеймсе Бонде, означающее Quartermaster (квартирмейстер). Его настоящее имя — Джеффри Бутройд, данное Флемингом в честь оружейного эксперта, который консультировал писателя. Q руководит Q Branch, отделом Британской Секретной службы, отвечающим за шпионские технологии, и снабжает Бонда гаджетами. Он дважды участвовал в операциях вместе с Бондом. Q присутствовал в фильмах с «Доктора Но» до «И целого мира мало», включая «Никогда не говори “никогда”».
4. Омега
С 1995 года Джеймс Бонд носит часы OMEGA Seamaster во всех фильмах серии. Художница по костюмам Линди Хемминг, обладательница премии «Оскар», отвечала за выбор часов в фильме «Золотой глаз». Она отмечала, что для морского офицера, аквалангиста и элегантного джентльмена лучше всего подходят часы Seamaster с синим циферблатом.
5. Номер
Порядковый номер Бонда, 007, по одной из версий, Флеминг позаимствовал у английского шпиона Джона Ди. Ди использовал глиф, состоящий из двух кружков и угловой скобки, напоминающей цифру семь, чтобы обозначать секретные донесения, предназначенные только для королевы Елизаветы I. По другой версии, номер 007 связан с шифром 0075, использовавшимся для немецкой телеграммы Циммермана в Первой мировой войне. Британцы расшифровали эту телеграмму и убедили США вступить в войну.
6. Разведка
Во время Второй мировой войны Ян Флеминг работал в управлении военно-морской разведки Великобритании. Он участвовал в планировании операции «Золотой глаз» и курировал два разведывательных подразделения — 30-й штурмовой отряд и эксплуатационное подразделение T-Force. Этот опыт, а также работа журналистом, помогли ему внести в романы о Джеймсе Бонде достоверные детали и глубину.
По вертикали:
1. Памятник
На Фарерских островах установлен надгробный памятник Джеймсу Бонду. Здесь снимались эпизоды последнего фильма бондианы, в том числе сцена смерти главного героя. На камне высечены даты 1962 — 2021, отражающие период выхода первого и последнего фильмов о Бонде.
2. Мур
Роджер Мур впервые исполнил роль агента 007 в 1973 году в фильме «Живи и дай умереть». Его версия Бонда была более легкой, с юмором и самоиронией. Такой герой меньше полагался на силу, но всегда выходил победителем благодаря хитрости и обаянию. В фильмах с Муром появились яркие сюжеты, необычные злодеи и китчевые гаджеты. Актер сыграл Джеймса Бонда семь раз — это рекорд, который не побит до сих пор. Среди его фильмов — «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для твоих глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство».
4. Лейтер
Феликс Лейтер — оперативник ЦРУ и ключевой персонаж Бондианы. В фильме «Лицензия на убийство» он работает с коллегами из DEA. В книжной версии он техасец и бывший морской пехотинец, впервые появляющийся в «Казино Рояль» как резидент в Париже. Во втором романе «Живи и дай умереть» Лейтер теряет правую руку и левую ногу в результате атаки акулы, когда его сбрасывает в аквариум мистер Биг. В дальнейшем он использует стальные протезы. Феликс Лейтер присутствует во многих фильмах Бондианы, начиная с «Доктора Но». В первом фильме он выглядит серьезным, но в «Шаровой молнии» и «Бриллианты навсегда» его персонаж становится комичным, теряя след и проваливая простые задания, хотя в критических ситуациях способен организовать крупные операции.
5. Ямайка
Особняк «Золотой глаз» в Оракабессе на Ямайке был приобретен писателем Яном Флемингом в 1946 году. Сегодня это курортный отель с несколькими коттеджами. Название «Золотой глаз» связано с романом Карсон Маккалерс «Блики в золотом глазу» и планом «Золотой глаз», разработанным Флемингом во время Второй мировой войны для отражения возможного вторжения нацистов в Гибралтар через Испанию. С 1946 года Флеминг работал корреспондентом The Sunday Times и договорился проводить январь и февраль на Ямайке для написания романов. 17 февраля 1952 года в особняке впервые появился Джеймс Бонд — герой романа «Казино Рояль». В течение четырнадцати лет Флеминг создавал здесь все книги о Бонде. Некоторые фильмы франшизы, включая «Доктор Но» и «Живи и дай умереть», снимались в окрестностях усадьбы.
Интересные факты о Яне Флеминге:
- Главный герой романов об агенте 007 Яна Флеминга получил имя в честь американского орнитолога Джеймса Бонда, специалиста по карибским птицам и автора путеводителя «Птицы Вест-Индии». Ян Флеминг, сам увлекавшийся орнитологией, имел копию этого гида и писал жене, что имя «короткое, неромантичное, англосаксонское, мужественное», что идеально подходило для героя. В интервью 1962 года Флеминг объяснил, что хотел сделать Бонда скучным и непримечательным человеком, «тупым инструментом», и имя показалось ему самым скучным из возможных.
- Пляж Джеймса Бонда расположен на северо-западной окраине Оракабессы, на севере Ямайки. На пляже работают бар Moonraker, открытый со всех сторон и рассчитанный на 200 посетителей, а также ресторан. В центре расположена большая лужайка, где регулярно проходят музыкальные выступления — здесь выступали Рианна, Зигги Марли, Боб Марли и Лорин Хилл. Вход стоит 350 ямайских долларов. Пляж получил свое название после съемок в 1961—1962 годах ключевых сцен фильма «Доктор Ноу» — первого фильма о Джеймсе Бонде. Именно здесь из воды вышла первая «девушка Бонда» Урсула Андресс в белом бикини. Рядом долго жил Ян Флеминг, создатель персонажа.
- Ян Флеминг с детства увлекался гольфом. Первые шаги в игре он сделал в 1916 году в школе Durnford, а затем регулярно играл с бабушкой в клубе Huntercombe. С 1948 года состоял в Royal St George’s Golf Club, где в 1964 году был избран капитаном, но умер до начала срока. В романе «Голдфингер» описан матч на поле, вдохновленном этим клубом. В 2024 году к 65-летию «Голдфингера» была выпущена коллекция гольф-аксессуаров Penfold.
Читайте также: Кто играл Джеймса Бонда: все актеры, воплотившие агента 007
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.