Верховный суд предложил смягчить наказание за хранение наркотических средств

«Я рада, что людям будет легче. Это действительно грандиозный документ, который единственный за последние годы направлен на какую-то гуманизацию по 228-й статье. Все прошлые годы было ужесточение, ужесточение, ужесточение. При этом у нас люди, которые просто за попытку могли получить 12 лет, оказывались в тяжелейших условиях, рушились семьи, умирали родители от горя, сами они страдали, потому что часто были просто потребителями, и они не выдерживали тюремных условий, поскольку их надо было лечить», — заявила член СПЧ.