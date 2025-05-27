Лукашенко изменил порядок работы автопарковок и стоянок в Беларуси

Кроме того, указ определил категории транспортных средств, плата за парковку которых не будет взиматься. В частности, с ним отнесены ТС оперативного назначения, а также используемые в целях обеспечения обороноспособности, правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания медицинской помощи (в том числе речь идет и про скорую медицинскую помощь), национального оператора почтовой связи и другие.