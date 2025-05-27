Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил порядок работы автопарковок и стоянок в Беларуси. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что 27 мая, во вторник, глава государства подписал указ, которым вносятся изменения в указ № 589 «Об упорядочении работы автомобильных стоянок и автомобильных парковок» от 3 октября 2006 года.
В документе уточнили условия организации и содержания автопарковок, за пользование которыми будет взиматься плата, исключается обязательное условие, касающиеся оснащения платных парковок устройствами по учету времени и расчету платы и техническими средствами, которые препятствуют выезду транспортного средства с парковки в том случае, если будет не внесена плата.
Кроме того, указ определил категории транспортных средств, плата за парковку которых не будет взиматься. В частности, с ним отнесены ТС оперативного назначения, а также используемые в целях обеспечения обороноспособности, правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания медицинской помощи (в том числе речь идет и про скорую медицинскую помощь), национального оператора почтовой связи и другие.
Согласно документу, автопарковки, которые расположены на рынках, вблизи торговых объектов, а также объектов социально-культурного назначения, остаются бесплатными. В пресс-службе обратили внимание, что указ направлен на уменьшение транспортной и экологической нагрузки на центральные части городов. Кроме того, он направлен на повышение эффективности функционирования парковочного пространства и платежной дисциплины автовладельцев в части пользования парковками.
«Порядок работы автомобильных парковок и стоянок, а также взимания платы за них будет определен Советом Министров», — сказано в сообщении.
Вместе с тем нормы указа в части введения нового порядка работы автомобильных парковок и стоянок вступают в силу через три месяца после официального опубликования.
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