Путин поддержал идею о поиске одаренных студентов в колледжах и техникумах

«Мы с коллегами услышали, я надеюсь, реакция будет. Потому что, конечно, не только в высших учебных заведениях, но и в системе среднего специального образования, где нам очень нужны кадры этого среднего звена, причем мы говорим “среднего”, но это должны быть хорошо подготовленные кадры во всех отношениях. Поэтому безусловно, это востребовано, это надо делать обязательно. С коллегами из правительства мы услышали вас и обязательно поддержим», — сказал глава государства.