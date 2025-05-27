Заявление OrheiLand: Тело погибшего человека было обнаружено в лесной зоне, которая не принадлежит парку развлечений — это очередная попытка дискредитации со стороны властей Молдовы

В связи с широко распространяемой в публичном пространстве информацией, подхваченной рядом средств массовой информации, относительно предполагаемого инцидента, произошедшего на территории OrheiLand, мы хотим сообщить общественности, что данный случай не имеет никакого отношения к нашему парку развлечений.
Тело погибшего человека было обнаружено в лесной зоне, которая не принадлежит OrheiLand и не находится под его управлением ни с юридической, ни с территориальной точки зрения.
К сожалению, мы вновь становимся свидетелями кампании по дискредитации, координируемой властями и аффилированными с ними СМИ, которая подозрительно активизируется накануне важных мероприятий. В преддверии 1 июня — Международного дня защиты детей — OrheiLand готовит ряд сюрпризов и специальных мероприятий для детей.
Мы с полной уверенностью заявляем: инцидент, о котором сообщается в СМИ, не имеет никакой связи с OrheiLand.
От имени руководства парка выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего, а также надеемся, что расследование будет завершено в кратчайшие сроки и виновные будут привлечены к ответственности.
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