В Омске за нарушителями правил благоустройства будут следить спецавтомобили

Опыт использования таких мобильных комплексов в Омске уже был. Система фиксировала нарушения правил парковки. Теперь программа дополнена. Автомобили смогут «увидеть» и засечь не только машины, вопреки правилам припаркованные на газонах и детских площадках, но и тех, кто разбрасывает мусор, портит фасады или клеит объявления и листовки в несанкционированных местах. Нарушителям будут приходить штрафы.