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В Омске за нарушителями правил благоустройства будут следить спецавтомобили

Машины будут оборудованы системами фото- и видеофиксации.

Источник: Комсомольская правда

Со следующей недели по Омску начнут курсировать специальные автомобили, оборудованные системами фото- и видеофиксации. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест, они будут следить за нарушителями правил благоустройства.

Опыт использования таких мобильных комплексов в Омске уже был. Система фиксировала нарушения правил парковки. Теперь программа дополнена. Автомобили смогут «увидеть» и засечь не только машины, вопреки правилам припаркованные на газонах и детских площадках, но и тех, кто разбрасывает мусор, портит фасады или клеит объявления и листовки в несанкционированных местах. Нарушителям будут приходить штрафы.

Контракт на мобильные комплексы заключен с подрядчиком из Санкт-Петербурга. В прошлом году с их помощью удалось выявить более 13 тысяч нарушений, сумма штрафов составила более 24 млн рублей.