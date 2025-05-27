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В Ростовской области продлили ограничение на посещение лесов

Посещать леса в Ростовской области запретили до 11 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области до 11 июня 2025 года продлили ограничение на пребывание в лесах, это сделали из-за риска пожаров. Информацию публикует пресс-служба минприроды региона.

В период ограничений нельзя заезжать в леса на машинах, исключение сделали только для транспорта пожарных, спасателей и патрульных групп.

Жителям Дона напоминают: в 90% причиной природных возгораний становится человеческий фактор. Нельзя разжигать костры, а также бессистемно выбрасывать мусор и стеклянную тару. Сообщать о пожарах в лесах следует по телефону прямой линии лесоохраны или по номеру «112».

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