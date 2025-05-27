В Ростовской области продлили ограничение на посещение лесов

Жителям Дона напоминают: в 90% причиной природных возгораний становится человеческий фактор. Нельзя разжигать костры, а также бессистемно выбрасывать мусор и стеклянную тару. Сообщать о пожарах в лесах следует по телефону прямой линии лесоохраны или по номеру «112».