Население Пермского края снизилось за год на 5,8 тысячи человек

Пермьстат привел данные о численности населения Пермского края на 1 января 2025 года. Число жителей региона по сравнению со средним показателем прошлого года население региона снизилось на 5 817 человек.
На начало этого года в Прикамье проживало 2 483 633 человека, годом ранее — 2489450 человек. Убыль городского населения составила больше, чем сельского. На 1 января 2024 года в городах Пермского края проживали 1 888 103 человек, через год — 1 884 987 человек. Число жителей сельской местности сократилось с 601 347 до 598 646 человек.
В Перми проживают 1027521 жителей. Сокращение их числа стало минимальным — 304 человека. После Перми крупнейшими городами Прикамья являются: Березники — 132 841, Соликамск — 87745, Чайковский — 74 382 человека, Кунгур — 60 946, Лысьва — 52 258, Краснокамск — 47 051, Чусовой — 44 047 человек.
За первые два месяца 2025 года в Прикамье зафиксировали миграционный прирост на 1055 человек.
Значительное число выбывших за пределы Пермского края выбирали для постоянного места жительства Санкт-Петербург, Свердловскую и Московскую области, Москву, Республику Татарстан и Краснодарский край.