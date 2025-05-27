Население Пермского края снизилось за год на 5,8 тысячи человек

На начало этого года в Прикамье проживало 2 483 633 человека, годом ранее — 2489450 человек. Убыль городского населения составила больше, чем сельского. На 1 января 2024 года в городах Пермского края проживали 1 888 103 человек, через год — 1 884 987 человек. Число жителей сельской местности сократилось с 601 347 до 598 646 человек.