«Минсктранс» объявил бесплатную пересадку в свои автобусы до Варшавы на границе с Польшей

Причина длительного прохождения границ Беларуси и Польши на погранпункте Брест-Тересполь в направлении Варшавы подвигло предприятие «Минсктранс» организовывать бесплатную пересадку в свои автобусы, которые стоят в очереди впереди. Одно из условий — наличие свободных мест.
В случае отказа брать пассажиров, взимание повторной платы и так далее «Минсктранс» просит писать сообщения во все доступные мессенджеры телефона +375298635131.
«При обращении необходимо указывать время, дату, номер автобуса», — уточнили в «Минсктрансе».
Кстати, Мингорисполком сообщил про оплату картой в автобусах, троллейбусах и трамваях (все подробности здесь).
Мы писали, что Минтруда сказало, кому из пенсионеров базовый счет надо открыть обязательно (здесь подробнее).