«Минсктранс» объявил бесплатную пересадку в свои автобусы до Варшавы на границе с Польшей

Причина длительного прохождения границ Беларуси и Польши на погранпункте Брест-Тересполь в направлении Варшавы подвигло предприятие «Минсктранс» организовывать бесплатную пересадку в свои автобусы, которые стоят в очереди впереди. Одно из условий — наличие свободных мест.