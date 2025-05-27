На судне в Баренцевом море обнаружили кота-безбилетника

Обнаружил кота моторист рыболовецкого судна «Вестлинер» Северин Эрвик. Об этом сообщило норвежское издание NRK.
Животное, которого команда назвала Эскиль в честь бывшего коллеги, оказалось добрым и спокойным. В течение нескольких дней экипаж кормил четвероногого вареной треской и пятнистым сомом. Палтуса команда сочла слишком жирным для кота.
На борту члены экипажа также обнаружили остатки лапок и крыльев мелких птиц — единственной пищи, которую кот ел в первые дни пребывания в море. Скорее всего, животное провело на судне не менее недели.
Как именно кот попал на борт, пока что неизвестно. По словам Эрвика, возможно, животное забралось на посудину на причале. Однако на вопрос, как четвероногий оказался в дымоходе, ответить никто не в силах.
Сейчас рыбаки активно ищут хозяина. Члены экипажа предполагают, что кот — домашний питомец жителей из соседних деревень. Эрвик сообщил, что одна женщина уже связалась с командой и сказала, что хочет проверить, не ее ли это пушистый друг.
Ранее на российском судне, прибывшем из Стамбула в Россию, обнаружили кота Бурака. Сейчас животного уже осмотрел ветеринар.