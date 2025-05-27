В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников квартир

Чусовская городская прокуратура Пермского края провела проверку соблюдения требований жилищного законодательства на основании коллективного обращения граждан.
Установлено, что Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае перевел на специальный счет более 580 тыс. рублей фонда капремонта на основании заявления управляющей организации. Основанием для перевода стал протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на ул. Октябрьской в Чусовом и приложенные к протоколу решения (бюллетени) собственников помещений.
При опросе жителей дома установлено, что они не принимали участие в общем собрании и не голосовали по вопросам повестки этого собрания, подписи в бюллетенях голосования и других документах не проставляли.
Материал прокурорской проверки был направлен в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам подделки официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования; расследование уголовного дела взято на контроль надзорным органом.