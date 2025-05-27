Ограничения на посещение лесов остались только в одном районе Беларуси

В Белгидромете ранее проинформировали, что в результате выпадения осадков на реках отмечается рост уровня воды: с интенсивностью до 58 сантиметров за сутки на реках бассейнов Западной Двины, Березины и Припяти, до 16 сантиметров — на реках бассейнов Немана, Вилии, Днепра и Сожа.