Ограничения на посещение лесов остались только в одном районе Беларуси

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Ограничения на посещение лесов действуют лишь в одном районе Беларуси, свидетельствуют данные Министерства лесного хозяйства республики.
Согласно информации ведомства, ограничительные меры еще не отменены в Мстиславском районе Могилевской области. Он на интерактивной карте Минлесхоза обозначен желтым цветом, а значит, в его лесных угодьях еще фиксируется третий класс пожарной опасности.
После продолжительных дождей ранее введенные запреты на посещение лесов были сняты по всей республике — соответствующие решения приняли местные исполкомы.
По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, сырая погода сохранится в Беларуси как минимум до 30 мая — до конца недели прогнозируются дожди с грозами, местами сильные.
В Белгидромете ранее проинформировали, что в результате выпадения осадков на реках отмечается рост уровня воды: с интенсивностью до 58 сантиметров за сутки на реках бассейнов Западной Двины, Березины и Припяти, до 16 сантиметров — на реках бассейнов Немана, Вилии, Днепра и Сожа.