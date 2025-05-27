В Тольятти создано новое подразделение Самарского центра медицины катастроф

На базе Тольяттинской городской больницы № 4 открыто новое подразделение Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
Основное назначение нового подразделения оказание скорой медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, пожарах, а также обслуживание массовых мероприятий.
Создание новой структуры осуществляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», направленного на увеличение продолжительности и качества жизни населения. Новый филиал позволит обеспечить дополнительную медицинскую поддержку населению и повысит уровень готовности местных медицинских служб к возможным чрезвычайным ситуациям.
Помимо открытия филиала, запланировано создание дополнительного медицинского пункта на 16 километре трассы «Обход Тольятти». Это решение принято правительством Самарской области для повышения доступности медицинской помощи на федеральных трассах, что соответствует целям федерального проекта «Безопасные качественные дороги».
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