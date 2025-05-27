В Тольятти создано новое подразделение Самарского центра медицины катастроф

Создание новой структуры осуществляется в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», направленного на увеличение продолжительности и качества жизни населения. Новый филиал позволит обеспечить дополнительную медицинскую поддержку населению и повысит уровень готовности местных медицинских служб к возможным чрезвычайным ситуациям.