«Оступилась во время игры, и нога застряла между плитами». В Гродно 11-летняя девочка играла с друзьями и ударилась головой о незакрепленную бетонную плиту

Говорится, что несовершеннолетняя обо всем рассказала родителям, но не придала значения полученным травмам. Позже взрослые, осознав серьезность возможных последствий, обратились за медпомощью. После проведенного обследования, 11-летнюю девочку поместили в реанимацию. Ее жизни ничего не угрожает. По указанному факту проводится проверка.