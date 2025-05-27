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«Оступилась во время игры, и нога застряла между плитами». В Гродно 11-летняя девочка играла с друзьями и ударилась головой о незакрепленную бетонную плиту

В Гродно девочка ударилась головой о бетонную плиту, оступившись при игре.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно девочка ударилась головой о бетонную плиту, оступившись при игре. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале телерадиокомпании «Гродно».

В сообщении сказано, что в микрорайоне Малаховичи в Гродно 11-летняя девочка вместе со своими друзьями играла на открытой территории, где находились незакрепленные бетонные плиты.

«Во время игры ребенок оступился, в результате чего ее нога застряла между плитами, а при падении она ударилась головой», — сообщили в эфире телеканала.

В Гродно 11-летняя играла с друзьями и ударилась головой о незакрепленную бетонную плиту. Фото: скриншот с видео телерадиокомпании Гродно.

Говорится, что несовершеннолетняя обо всем рассказала родителям, но не придала значения полученным травмам. Позже взрослые, осознав серьезность возможных последствий, обратились за медпомощью. После проведенного обследования, 11-летнюю девочку поместили в реанимацию. Ее жизни ничего не угрожает. По указанному факту проводится проверка.

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