Миронов предложил ввести ЕГЭ для чиновников

«Не сдал — минус премия, понижение в должности, в зарплате. Не сдал три раза — увольнение. Надо сказать, что сегодня чиновники проходят аттестацию один раз в три года для определения соответствия занимаемой должности, но я знаю, как вольготно проводятся эти мероприятия, и будет правильно заменить их на полноценный ЕГЭ. Чтоб по всей строгости, как у выпускников школ», — сказал политик.