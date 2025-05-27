Миронов предложил ввести ЕГЭ для чиновников

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для чиновников, чтобы они регулярно сдавали экзамены по русскому языку, проходили проверку на знание Конституции и истории России.
«На прошлой неделе в стране начался основной период сдачи единого госэкзамена. Сегодня тысячи ребят усиленно готовятся, нервничают, верят в счастливый билет и надеются на достойные результаты. Хочу пожелать им выдержки, удачи, высоких баллов, поступления в вуз своей мечты. Ну, а мы решили воспользоваться поводом, чтобы предложить ввести ЕГЭ для чиновников. Да-да, для чиновников, чтобы они регулярно сдавали экзамены по русскому языку, на знание Конституции и истории родной страны», — сказал Миронов РИА Новости.
Он отметил, что такой вид экзамена должен проходить хотя бы в рамках школьной программы. Но если же речь идёт о профильном министерстве, то, по его словам, уровень вопросов должен быть выше.
«В этот экзамен нужно обязательно включить вопросы на знание профильного законодательства и нормативных документов — федеральных, региональных, муниципальных», — добавил лидер партии.
Миронов также уточнил, что контроль за чиновниками на экзаменах нужно организовать такой же, как за школьниками на ЕГЭ: полностью обыскивать, поставить камеры в туалетах и чтоб не было никаких мобильных телефонов. Контроль, по его мнению, должен быть максимально строгим, а за нарушение дисциплины и списывание — удаление из аудитории с правом пересдачи только через месяц.
«Не сдал — минус премия, понижение в должности, в зарплате. Не сдал три раза — увольнение. Надо сказать, что сегодня чиновники проходят аттестацию один раз в три года для определения соответствия занимаемой должности, но я знаю, как вольготно проводятся эти мероприятия, и будет правильно заменить их на полноценный ЕГЭ. Чтоб по всей строгости, как у выпускников школ», — сказал политик.
Миронов также предложил первым «попытать счастья» сотрудникам Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств развития образования.
«Я в них верю, и у них всё получится. Далее — все остальные, по профилю, вплоть до муниципальных служащих. Уверен, будет интересно, и большое количество инфоповодов гарантировано», — подытожил депутат Госдумы.