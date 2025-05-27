МАИ провел первый в России студенческий ИИ-хакатон

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Московский авиационный институт (МАИ) устроил первый в России хакатон нового формата, участники должны были показать навыки генеративного программирования и работы с искусственным интеллектом. В мероприятии приняли участие 45 студентов разных вузов, сообщает пресс-служба МАИ.
«Для студентов этот хакатон стал возможностью поработать в новом, набирающем популярность среди крупных компаний, формате. Работу необходимо было выполнить посредством вайб-кодинга — метода, при котором программный код создается при помощи больших языковых моделей и других ИИ-инструментов», — заявила глава IT-центра МАИ, доцент кафедры «Вычислительная математика и программирование» Мария Булакина, чьи слова приводятся в сообщении.
Вайб-кодинг — это подход к разработке программного обеспечения, когда вместо написания кода традиционным способом разработчик формулирует проблему или желаемую функциональность, а ИИ генерирует модель. При этом разработчик остается в роли редактора: проверяет логику, интегрирует разные части системы.
По замыслу организаторов, 15 команд должны были придумать свой сюжет мини-игры, связанный со сценарием какого-либо страхового случая. После этого нужно было определить мотивацию пользователя: бонусы, баллы лояльности, участие в розыгрыше. Затем предстояло реализовать игру с использованием вайб-кодинга, подготовить прототип и представить его жюри. Лучшими были признаны решения команд МАИ и МИСИС.
«Мы разработали три игровые механики — раннер, кликер и квиз — и реализовали их в пяти уровнях, каждый из которых отражает страховой случай: ОСАГО, здоровье, имущество, путешествия и инвестиции. Игрок управляет машиной, уклоняется от камней, защищает дом, отвечает на вопросы и реагирует на риски в ограниченное время. В конце каждого уровня мы оставили подсказку о соответствующем страховом продукте и его пользе в реальной жизни», — добавил третьекурсник института № 8 МАИ Никита Серый.