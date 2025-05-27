МАИ провел первый в России студенческий ИИ-хакатон

«Мы разработали три игровые механики — раннер, кликер и квиз — и реализовали их в пяти уровнях, каждый из которых отражает страховой случай: ОСАГО, здоровье, имущество, путешествия и инвестиции. Игрок управляет машиной, уклоняется от камней, защищает дом, отвечает на вопросы и реагирует на риски в ограниченное время. В конце каждого уровня мы оставили подсказку о соответствующем страховом продукте и его пользе в реальной жизни», — добавил третьекурсник института № 8 МАИ Никита Серый.