Снотворное лемборексант замедляет гибель нейронов при болезни Альцгеймера

Интерес ученых к этим взаимодействиям был связан с тем, что недавно исследователи обнаружили, что длительное бодрствование и недостаток сна ведут к росту концентрации тау-белка в спинномозговой жидкости людей и мышей. Это натолкнуло их на мысль, что проблемы со сном, характерные для многих носителей болезни Альцгеймера, являются не только следствием развития данных заболеваний, но и одним из факторов их ускоренного развития.