В Башкирии автомобиль Росгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе

По предварительной информации, юный велосипедист двигался по пешеходному переходу, но не спешился со своего транспорта. В момент, когда он услышал звук сирен, испугавшись, он решил ускориться. Это привело к тому, что машина Росгвардии не успела затормозить и задела колесо велосипеда. Мальчик упал на землю, однако смог подняться и самостоятельно перейти через дорогу.