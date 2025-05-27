В Башкирии автомобиль Росгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе

Сегодня, в башкирском Салавате около 11:30 утра ребенка сбила машина. ДТП произошло на улице Островского. Мальчик, катаясь на велосипеде, попал под колеса автомобиля Росгвардии. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
По предварительной информации, юный велосипедист двигался по пешеходному переходу, но не спешился со своего транспорта. В момент, когда он услышал звук сирен, испугавшись, он решил ускориться. Это привело к тому, что машина Росгвардии не успела затормозить и задела колесо велосипеда. Мальчик упал на землю, однако смог подняться и самостоятельно перейти через дорогу.
На данный момент остаётся неясным, получил ли ребенок какие-либо травмы в результате происшествия.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.