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В Башкирии автомобиль Росгвардии сбил ребенка на пешеходном переходе

В Башкирии мальчик попал под колеса автомобиля Росгвардии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в башкирском Салавате около 11:30 утра ребенка сбила машина. ДТП произошло на улице Островского. Мальчик, катаясь на велосипеде, попал под колеса автомобиля Росгвардии. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.

По предварительной информации, юный велосипедист двигался по пешеходному переходу, но не спешился со своего транспорта. В момент, когда он услышал звук сирен, испугавшись, он решил ускориться. Это привело к тому, что машина Росгвардии не успела затормозить и задела колесо велосипеда. Мальчик упал на землю, однако смог подняться и самостоятельно перейти через дорогу.

На данный момент остаётся неясным, получил ли ребенок какие-либо травмы в результате происшествия.

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