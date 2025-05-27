Трэвел-блогер бабушка Женя исполнила свою мечту встретиться с Путиным

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Старейший трэвел-блогер России Евгения Семенова (бабушка Женя) рассказала, что благодаря платформе «Россия — страна возможностей» она смогла исполнить свою мечту — встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Бабушка Женя — амбассадор проекта «ТопБЛОГ» из Свердловской области, в своих 93 года она стала самым опытным трэвел-блогером в стране и финалистом первого сезона проекта.
«Владимир Владимирович, благодаря вашей платформе “Россия — страна возможностей” исполнилась моя заветная мечта увидеть вас и сказать вам слова благодарности. Дорогой наш человек, я благодарю вас за все, что вы делаете для нас, для нашей страны, для мира», — сказала Семенова во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал» и многие другие. Главным проектом платформы «Россия — страна возможностей» является конкурс управленцев «Лидеры России».