В Самаре 28 мая пройдет Молодёжный проспект «#МЫВМЕСТЕ: Лаборатория моды»

28 мая в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет Молодёжный проспект «#МЫВМЕСТЕ: Лаборатория моды» (0+). Участники смогут узнать об истории развития моды, актуальных трендах этого года и принять участие в показе мод.
Гостем мероприятия станет самарский дизайнер и основатель бренда «LAR-GO» Лариса Сомова. Кроме того, пройдет презентация пятого сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, где финалисты поделятся своими историями успеха и дадут советы.
Для посещения мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться. Адрес: проспект Ленина, 14.
Ранее мы писали, что 29 мая в галерее «Новое пространство» откроется выставка «Последний художник» (0+) с произведениями поволжских художников из собрания ульяновского коллекционера Валерия Смыгалина.
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