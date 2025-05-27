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В Самаре 28 мая пройдет Молодёжный проспект «#МЫВМЕСТЕ: Лаборатория моды»

28 мая в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет Молодёжный проспект «#МЫВМЕСТЕ: Лаборатория моды» (0+).

28 мая в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет Молодёжный проспект «#МЫВМЕСТЕ: Лаборатория моды» (0+). Участники смогут узнать об истории развития моды, актуальных трендах этого года и принять участие в показе мод.

Гостем мероприятия станет самарский дизайнер и основатель бренда «LAR-GO» Лариса Сомова. Кроме того, пройдет презентация пятого сезона Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, где финалисты поделятся своими историями успеха и дадут советы.

Для посещения мероприятия необходимо заранее зарегистрироваться. Адрес: проспект Ленина, 14.

Ранее мы писали, что 29 мая в галерее «Новое пространство» откроется выставка «Последний художник» (0+) с произведениями поволжских художников из собрания ульяновского коллекционера Валерия Смыгалина.

Участвуйте в розыгрыше призов для подписчиков нашего телеграм-канала до 1 июня!