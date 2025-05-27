В Самаре 28 мая пройдет Молодёжный проспект «#МЫВМЕСТЕ: Лаборатория моды»

28 мая в 19:00 в Самарской областной библиотеке для молодёжи пройдет Молодёжный проспект «#МЫВМЕСТЕ: Лаборатория моды» (0+). Участники смогут узнать об истории развития моды, актуальных трендах этого года и принять участие в показе мод.