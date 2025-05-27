Пляжи и бассейны: где загорать и купаться в Москве в начале лета

После относительно холодного начала мая в столицу пришла настоящая летняя погода. С понедельника пляжи города начали стремительно заполняться москвичами. Однако плавать пока разрешено лишь в трех местах. В соответствии с информацией правительства Москвы, купаться можно на Белом озере, расположенном на Заозерной улице, а также в Зеленограде — на Черном озере в 6-м микрорайоне и в Большом городском пруду на Центральном проспекте. Возле каждого из них установлена табличка «Купаться разрешено». Качество воды в этих водоемах контролирует Роспотребнадзор. В остальных местах купание запрещено и представляет серьезную опасность для жизни, поскольку дно там не обследуется, а вода и песок не проходит должных лабораторных анализов.
К тому же все три пляжа благоустроены. Здесь можно бесплатно позагорать на шезлонгах, воспользоваться кабинками для переодевания и туалетами, поиграть в командные виды спорта — баскетбол и теннис, а также приготовить барбекю в специально оборудованных зонах. Рядом с каждым водоемом работают спасательные посты.
Позагорать и поплавать можно также в открытых летних бассейнах. В Москве таких мест несколько: понтонные бассейны в парке «Фили», на набережной Северного речного вокзала, «Чайка» в Хамовниках, The Bassein в парке «Сокольники», а также открытый бассейн в спорткомплексе «Лужники». При этом, если лето будет жарким и солнечным, не исключено, что в парках и на фестивальных площадках могут организовать дополнительные места для загорания и купания.
Дарья Козлова