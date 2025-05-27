Пляжи и бассейны: где загорать и купаться в Москве в начале лета

После относительно холодного начала мая в столицу пришла настоящая летняя погода. С понедельника пляжи города начали стремительно заполняться москвичами. Однако плавать пока разрешено лишь в трех местах. В соответствии с информацией правительства Москвы, купаться можно на Белом озере, расположенном на Заозерной улице, а также в Зеленограде — на Черном озере в 6-м микрорайоне и в Большом городском пруду на Центральном проспекте. Возле каждого из них установлена табличка «Купаться разрешено». Качество воды в этих водоемах контролирует Роспотребнадзор. В остальных местах купание запрещено и представляет серьезную опасность для жизни, поскольку дно там не обследуется, а вода и песок не проходит должных лабораторных анализов.