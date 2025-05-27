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Власти ищут источник неприятного запаха на Бору

Жители Бора уже с весны отмечают стойкий запах сероводорода, распространяющийся по разным районам города. Несмотря на многочисленные жалобы, причины появления зловония до сих пор не установлены.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Глава городского округа Алексей Боровский прокомментировал ситуацию.

его словам, в инфраструктуре самого Бора отсутствуют объекты, которые могли бы стать источником резких выбросов неприятного запаха. Он также подчеркнул, что канализационные насосные станции не имеют к этому отношения. Тем не менее, местные власти продолжают проводить мониторинг качества воздуха. Наблюдение ведется не только в пределах Бора, но и за его границами. С учетом направления ветра, не исключено, что запах может поступать из Нижнего Новгорода. Оттуда, как отметил Боровский, регулярно поступают жалобы на резкое зловоние, особенно в верхней части города.

Напомним, что в мае Росприроднадзор выявил очередные нарушения на Нижегородской станции аэрации. Также о неприятном запахе в черте Нижнего Новгорода в апреле высказался мэр Юрий Шалабаев.