Власти ищут источник неприятного запаха на Бору

его словам, в инфраструктуре самого Бора отсутствуют объекты, которые могли бы стать источником резких выбросов неприятного запаха. Он также подчеркнул, что канализационные насосные станции не имеют к этому отношения. Тем не менее, местные власти продолжают проводить мониторинг качества воздуха. Наблюдение ведется не только в пределах Бора, но и за его границами. С учетом направления ветра, не исключено, что запах может поступать из Нижнего Новгорода. Оттуда, как отметил Боровский, регулярно поступают жалобы на резкое зловоние, особенно в верхней части города.