В Перми разрабатывают приложение для удаленного ухода за животным

Студентки Пермского национального исследовательского политехнического университета разрабатывают проект SmartPaws — технологию, которая поможет заботиться о питомцах на расстоянии с помощью домашних гаджетов. Суть идеи в том, чтобы организовать все системы умного дома так, чтобы не волноваться о животном в свое отсутствие.