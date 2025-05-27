В Перми разрабатывают приложение для удаленного ухода за животным

Студентки Пермского национального исследовательского политехнического университета разрабатывают проект SmartPaws — технологию, которая поможет заботиться о питомцах на расстоянии с помощью домашних гаджетов. Суть идеи в том, чтобы организовать все системы умного дома так, чтобы не волноваться о животном в свое отсутствие.
Программа сможет управлять кормушками, поилками, камерами, GPS-ошейниками и другими полезными гаджетами через единое мобильное приложение. Она будет отслеживать состояние питомца и оказывать своевременную помощь. К примеру, включит телевизор, если любимый пес или кот загрустил. Или воспроизведет строгое голосовое сообщение от хозяина, если четвероногий начнет хулиганить и громить квартиру.
Умная экосистема успокоит хозяев, которые переживают, что мало времени проводят с питомцами. В приложении будут доступны экспертные советы по уходу за четвероногими друзьями. Также оно сможет отправлять экстренные оповещения, если что-то в поведении животного будет настораживать.
Создательницы проекта считают, что технология будет полезна не только для домашнего использования. Ее можно применять в приютах, отелях для животных, зоопарках и цирках.