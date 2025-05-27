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Глава ВВС сказал о поставках вертолетов Ми-35М в Беларусь

Глава ВВС Лукьянович назвал сроки поступления вертолетов Ми-35М в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Командующий ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович сказал о поставке вертолетов Ми-35М в Беларусь. Подробности размещены в официальном телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.

— В этом году мы еще получим партию самолетов Су-30СМ2. На этой неделе к нам поступят вертолеты Ми-35М, — уточнил Лукьянович.

По словам командующего ВВС и войсками ПВО, подобное подтверждает, что со стороны главы государства уделяется пристальное внимание поддержанию Вооруженных Сил в боевой готовности, а также оснащению современными образцами вооружения, военной и специальной техники".

Ранее Минобороны показало партию российских самолетов Су-30СМ2, прибывших в Беларусь.

Тем временем в Беларуси коммуналка подорожает с 1 июня 2025 года.

Кроме того, в ЖКХ сказали, как решать проблему с «шумным» полом у соседей.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко изменил порядок работы автопарковок и стоянок в Беларуси.