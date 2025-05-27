Детективы, романтика и пособие по жизни с СДВГ: что почитать в конце мая 2025

Весна 2025 года оказалась богатой на книжные новинки. Книги разных жанров, которые точно не дадут заскучать, — в подборке «Вечерней Москвы».
«Занавес памяти», Татьяна Степанова.
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Любителям отечественных детективов.
О чем.
Одиннадцать лет назад успешного бизнесмена Геннадия Елисеева жестоко убили в доме ведьмы на Круче, а его юного сына Серафима несправедливо обвинили в этом преступлении. Время не залечило раны, и, лишь став взрослым, Серафим решает вернуться в родной город, чтобы снять с себя это клеймо и отыскать настоящего злодея.
«Тайна поместья Эбберли», Кейт Латимер.
Кому понравится.
Тем, кто любит классические английские детективы.
О чем.
Уют загородного поместья окутан мрачной тайной. В 1958 году известная писательница Клементина Вентворт неожиданно исчезает, оставляя лишь шлейф слухов о семейном проклятии. Шесть лет спустя работающая в библиотеке поместья Айрис Бирн обнаруживает среди страниц старинной книги письма леди Клементины. Это открытие погружает ее в невероятное расследование, полное загадок и неожиданностей.
«Темный двойник Корсакова. Оккультный детектив», Игорь Евдокимов.
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Любителям истории в декорациях Российской империи.
О чем.
Владимир Корсаков сталкивается с призраками прошлого, когда его друг по университету исчезает в зловещих муромских лесах. Смоленск становится ареной для жестоких преступлений, а загадочный убийца оставляет тревожные послания. Загадка уходит корнями в холодные болгарские горы, где Владимир обрел таинственный дар, но оставил нечто ценное.
«Повелитель птиц», Изабелла Мальдонадо.
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Тем, кто любит триллеры о профайлерах.
О чем.
Захватывающее продолжение бестселлеров «Шифр» и «Високосный убийца». Нина Геррера, профессиональный профайлер ФБР, вернулась в строй после успешной охоты на серийного убийцу. Но когда в элитном Технологическом институте Финикса начинают исчезать красивые студентки, ей предстоит столкнуться с еще более чудовищным злодеем. Теперь на кону не только карьера, но и жизнь ее воспитанницы Бьянки.
«Игра одиннадцати», Амалия Лик.
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Фанатам игр на выживание.
О чем.
Чтобы найти своего пропавшего парня Марка, Ева вынуждена вступить в опасную игру на выживание. С каждой загадкой, которую ей нужно решить, Ева приближается к раскрытию не только тайны исчезновения любимого, но и темных замыслов, стоящих за этой жестокой ловушкой. Смело шагните в эту авантюру, и, возможно, именно вы станете тем, кто найдет убийцу среди десяти участников.
«Мармеладные убийства в парке Сеула», Чо Йеын.
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Тем, кто соскучился по «кинговским» мотивам.
О чем.
Парк полон впечатляющих аттракционов и беззаботных людей, которые не подозревают, что их радость вскоре обратится в страх. Продавец сладостей, обладающий зловещей силой, предлагает всем волшебный мармелад, обещающий исполнение самых сокровенных желаний. Будучи наивными, люди отправляются во мрак, уверенные, что их мечты сбудутся. Это произведение, ставшее бестселлером, находится на грани безумия и фантазии.
«Плохая кровь», Сара Хорнсли.
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Любителям тайн маленьких городков.
О чем.
Главный остросюжетный дебют 2025 года по версии Amazon. Восемнадцать лет назад Джастина уехала из родного Эссекса и построила карьеру успешного прокурора, подчиняя своему волевому духу все преграды. Но что произойдет, когда ей поручат дело о двойном убийстве и она столкнется с лицом из своего прошлого — ее первой любовью Джейком Рейнольдсом?
«Комната правды», Синъитиро Юки.
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Фанатам «Черного зеркала».
О чем.
Самый продаваемый японский детектив 2023 года. Вас ждет удивительное путешествие, полное опасностей и загадок. Если очень долго вглядываться в интернет, он начинает вглядываться в тебя — и кто знает, что вы можете найти? Откройте для себя самые страшные и интригующие аспекты современных отношений с голубым экраном.
«Ход коня», Камилла Лэкберг, Хенрис Фексеус.
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Тем, кто любит скандинавские детективы.
О чем.
В этой психологической головоломке от выдающегося шведского автора инспектор полиции Мина Дабири в поисках пропавших детей сталкивается с ужасающе умным преступником. События разворачиваются в Стокгольме, где под покровом ночи исчезает маленький мальчик, ставший жертвой загадочных похищений, напоминающих шахматную игру. Можно ли обыграть человека, который мыслит не так, как другие?
«Спросите у бабушки Сидзуки», Ситири Накаяма.
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Любителям уютных историй.
О чем.
Гармония между детективным сюжетом и душевной атмосферой. В центре сюжета — молодой детектив Кацураги и его верная спутница — юная и проницательная Мадока, студентка юридического факультета. Вместе они раскрывают загадки, получая поддержку от бабушки Сидзуки, мудрой и опытной судьи, которая раскрывает даже самые запутанные преступления, сидя у себя дома.
«Четвертая подсказка», Кацухиро Го.
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Любителям сюжетных головоломок.
О чем.
В отделении полиции Ногата в Токио пьяница по имени Тагосаку Судзуки сообщает о готовящемся взрыве в Акихабаре. Его загадочные заявления о будущем заставляют детективов в режиме нон-стоп погрузиться в интеллектуальную игру, где каждая подсказка может спасти жизни. Сможете ли вы разгадать его загадки и предотвратить катастрофу?
«Ребенок-ракета, ребенок-ураган. Руководство по СДВГ для любящих и уставших родителей», Михаил Лабковский, Леонид Чутко.
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Тем, кто хочет лучше понять себя.
О чем.
Вас когда-нибудь удивляло, почему некоторые дети кажутся непослушными или не могут сосредоточиться? В книге вам откроются тайны синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — явления, с которым сталкивается пять процентов детей. Авторы, профессор неврологии Леонид Чутко и психолог Михаил Лабковский, делятся глубокими знаниями и личным опытом. Вы узнаете о причинах СДВГ, его проявлениях у детей и взрослых, правиле воспитания и о том, как помочь вашему ребенку в школе.
«Демонология по Волкову. Падальщики», Наталья Тимошенко.
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Любителям фэнтези.
О чем.
Алиса, смелая и решительная, уже месяц работает на загадочного темного колдуна Леона Волкова. Однако когда их последняя встреча привлекает внимание полиции, мир волшебства и колдовства оказывается под угрозой. Чтобы сохранить свою репутацию и избежать огласки, Леону и его команде предстоит разгадать новое пугающее дело, полное интриг и неожиданных открытий.
«Когда заплачет розовый фламинго», Ольга Володарская.
Кому понравится.
Ценителям остросюжетной литературы.
О чем.
Лиза и ее первая любовь встречаются спустя двадцать пять лет после того, как их дороги разошлись — она выросла в мире роскоши, а он был скромным трудягой. Но трагическая смерть ее отца, одного из богатейших людей города, свела их снова. Лизе предстоит разгадать не только загадку своей судьбы, но и выяснить, кто стоит за жестоким преступлением.
«Черная Вселенная», Макс Максимов.
Кому понравится.
Фанатам историй в духе фильма «Интерстеллар».
О чем.
Этот фантастический роман погружает читателя в мир старше нашей цивилизации на триллионы триллионов лет, где законы физики меняют привычное восприятие реальности. После того как связь с американскими астронавтами прерывается, российская экспедиция отправляется в опасный поход, пытаясь раскрыть, что на самом деле скрывается в этом черном мире.
«Марионетки», Татьяна Корсакова.
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Любителям мистики.
О чем.
Как найти путь к сердцу девушки, чей выбор изменил ход истории? Стэф не оставляет попыток проявить заботу и внимание, однако на их пути множество препятствий. Одно из них — древнее зло, которое хочет забрать его возлюбленную обратно. Финальная часть мистического цикла Татьяны Корсаковой «Марь».
«На память милой Стефе», Маша Трауб.
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Любителям семейных драм.
О чем.
Увлекательная история, которая обрисовывает сложный клубок семейных тайн, ведущий к неожиданным открытиям. Находясь на стыке русской, французской, итальянской и английской культур, действие романа наполнено письмами, девичьими альбомами из прошлого и электронными сообщениями современности. Роман обещает увлечь не только своей загадочностью, но и задушевностью, даря читателям надежду на то, что даже самые мрачные страницы жизни могут завершиться светлыми финалами.
«Новая сестра», Мария Воронова.
Кому понравится.
Любителям сюжетов о врачах и медицине.
О чем.
Новая книга Марии Вороновой продолжает захватывающий цикл, начатый в романе «Здравствуй, сестра». В своих произведениях Воронова виртуозно объединяет врачебный юмор, этику и интриги, создавая образы медиков, которые остаются в памяти навсегда. Здесь, среди социальных слоев и исторических перипетий, разворачиваются трогательные истории о любви и верности — как себе, так и другим.
«Пламя», Лена Сокол.
Кому понравится.
Любителям романтических историй.
О чем.
Никита легко находит общий язык с женщинами, но долговременные отношения не для него. С другой стороны, Даша — скромная мечтательница, верящая в истинную любовь, но уже давно страдающая от неудач в поисках идеального мужчины. Когда Никита предлагает помочь Даше стать девушкой мечты, она не может отказаться. Но чем ближе они становятся, тем яснее понимают: эта сделка может обернуться настоящим огнем страсти!
«Капля духов в открытую рану», Катя Качур.
Кому понравится.
Тем, кто уважает современную прозу.
О чем.
Становясь мировой сенсацией, Славочка находит славу, а Ася — признание как ведущая и эксперт в парфюмерии. Но за фасадом успеха скрывается пустота и одиночество. Они идут в разные стороны, однако судьба неизменно сводит этих двоих заново. Для Славочки, уже ставшего маэстро, Ася навсегда останется той самой несыгранной мелодией и источником мук, незаживающих ранами в сердце и душе.
Также в мае выходят и другие книжные новинки, например, роман о жизни Коко Шанель, новый детектив-головоломка Содзи Симада и нон-фикшен о токсичных людях. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».