Детективы, романтика и пособие по жизни с СДВГ: что почитать в конце мая 2025

Лиза и ее первая любовь встречаются спустя двадцать пять лет после того, как их дороги разошлись — она выросла в мире роскоши, а он был скромным трудягой. Но трагическая смерть ее отца, одного из богатейших людей города, свела их снова. Лизе предстоит разгадать не только загадку своей судьбы, но и выяснить, кто стоит за жестоким преступлением.