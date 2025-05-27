Омичей с июля ждет очередное повышение цен за пользование электричеством

Для сравнения, значительно ниже платят за электричество жители Красноярска (2,47 рублей за кВт*ч в домах с электроплитами и 3,53 рублей за кВт*ч в домах с газом), Новосибирска (3,66 рублей за кВт*ч в домах с электроплитами и 4,12 рублей за кВт*ч в домах с газом), а также в Челябинске и Уфе.