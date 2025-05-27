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Омичей с июля ждет очередное повышение цен за пользование электричеством

Омский РЭК оправдал высокую цену на электроэнергию отсутствием в регионе своей ГЭС.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля для жителей региона поднимется цена на электроэнергию: на 48 копеек для домов с электроплитами (сейчас стоимость составляет 3,90 рублей за кВт*ч) и на 69 копеек для проживающих в домах, оборудованных газовыми плитами (с текущих 5,58 рублей за кВт*ч до 6,27 рублей за кВт*ч).

Для сравнения, значительно ниже платят за электричество жители Красноярска (2,47 рублей за кВт*ч в домах с электроплитами и 3,53 рублей за кВт*ч в домах с газом), Новосибирска (3,66 рублей за кВт*ч в домах с электроплитами и 4,12 рублей за кВт*ч в домах с газом), а также в Челябинске и Уфе.

«Это объясняется наличием в указанных регионах гидроэлектростанций. Электроэнергия, вырабатываемая на ГЭС, гораздо дешевле электроэнергии, получаемой от тепловых электростанций», — пояснили в пресс-службе Региональной энергетической комиссии Омской области.

Средняя цена электроэнергии в городах-миллионниках, по данным РЭК Омской области, составляет 3,90 рублей за киловатт в домах с электроплитами.