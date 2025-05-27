Безбашенная как 30 лет назад: певица Диана Арбенина — откровенно о воспитании детей-подростков

Певица Диана Арбенина выступит в столице с сольным концертом 7 июня. Накануне «Вечерняя Москва» пообщалась с исполнительницей.
— Диана, чего стоит ожидать зрителям на предстоящем концерте? Будут какие-то новинки в репертуаре?
— Я хочу сыграть все новые песни из альбома BloodyMary («Кровавая Мэри»). Но понимаю, что на стадион приходят танцевать и слушать хиты. Люди могут здорово принимать песни, которые впервые слышат, но, как правило, при этом спокойно стоят. А мне же нужно, чтобы был… ураган эмоций!
— А что по поводу технических приемов?
— Спецэффекты — обязательно. Но я со временем пришла к тому, чтобы показывать публике публику — в живой трансляции на экранах. Когда люди видят себя, сразу оживают — это же я!
— На своих выступлениях вы нередко удивляете публику всевозможными трюками. Недавно даже в сети разлетелось видео, где вы чуть не упали со второго этажа в клубе, при этом не выпуская из рук микрофон!
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— По поводу залезть — оно само получается, я ничего не планирую. Тащит! В Питере был случай, я там прошлась «не по тем» перилам. Сорвалась вниз, но удержалась на одной руке и никуда не упала. Даже микрофон не упустила. Это классная проверка, как ты в принципе ощущаешь свое тело. Я почувствовала, что все мои спортивные достижения, усердие и упорство — не зря.
— Вы в свои 50 лет многим дадите фору. Но не давит ли на вас эта цифра?
— 50 — это прикольно. 40 лет — уныло. Эту цифру нужно как-то осмыслить. Помню, мне было не очень хорошо тогда, не могла себе места найти. В 50, если ты себя чувствуешь здоровой и энергичной, если у тебя каждое утро не болит рука, нога или живот, тебе кайфово. При этом уже есть мозг. А мозг, честно скажу, ко мне пришел не сразу. В 30 лет у меня ощущение жизни было совершенно иное. Безбашенное. Пока детей не родила. Слава богу, у меня они не появились слишком рано.
— В 2010-м у вас родились близнецы Марта и Артем. Дочь все больше похожа на вас: стиль одежды, прическа… Копирует?
— Она футболистка, у нее свой стиль. Я никогда не была футболисткой и не буду. Марта удивительная девочка. Я недавно увидела, как она идет по улице и разговаривает по телефону, думая, что ее никто не видит. Такая прошаренная! Видно, что у нее там свои темы, отношения, сленг другой. Видит меня — сразу меняется в лице, другой человек. Но это девчонки! Я ей говорю как-то: «Марта, ты уже влюблялась?» Она в ответ тяжело вздыхает: «В кого?» 15 лет уже! В кого! Но вот ей не в кого. А Теме задаешь тот же вопрос, и совершенно противоположное настроение: «Ну кто на меня может посмотреть…» А ведь симпатичный парень.
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— Почему он так критичен к себе?
— Ох. 15 лет. Парень. Он классный, но сейчас в максимально сложном возрасте. Огромное количество внутренних сложностей и вопросов к себе. При том что Тема талантливый, интересный, сообразительный. Он играет на музыкальных инструментах лучше, чем я. Но есть проблема — и она не только подростковая. Когда в 15 лет ты ищешь себя и кажешься себе хуже, чем есть, это хотя бы объяснимо с точки зрения гормонов, они сильно влияют, особенно на мальчиков. Но у кого-то это остается на всю жизнь. Тут надо крайне внимательно относиться к детям.
— А вы пытаетесь как-то вразумить сына?
— Постоянно. Он серьезно увлечен «тяжеляком», слушает правильную для своего возраста музыку. Хороший парень, тонкий и добрый. Но постоянно переживает по всем возможным поводам. И переживает абсолютно зря. Но я же не могу приставить свою голову, тут надо самому. Тема закрылся. Я ему объясняю: с тобой прикольно, с тобой смешно!
ДОСЬЕ.
Диана Арбенина родилась 8 июля 1974 года в Минской области в семье журналистов Сергея и Галины Кулаченко. Первые песни начала писать в 1991 году. Тогда вышел хит «Рубеж». В 1993 году вместе со Светланой Сургановой основала группу «Ночные снайперы». В 2002 году Сурганова покинула коллектив и Арбенина осталась единственной солисткой.
КОРОТКО О ГЛАВНОМ.
— Вы бы хотели, чтобы дети пошли по вашим стопам?
— Я на самом деле боялась, что дети начнут заниматься музыкой, в большей степени за Марту. Тут без вариантов — было бы слишком много сравнений, которые бы только отпугивали. Поэтому, когда стало понятно, что Марте по барабану музыка, я выдохнула. А Тему спасает то, что он мужчина и, главное, действительно круто играет и чувствует. Плюс он не стремится стоять по центру, быть солистом, заморочен на своих гитарах. Единственное, я очень хочу, чтобы он наконец влюбился.
— Родители часто говорят, что дети быстро растут. Не боитесь, что ваши уже вот-вот станут взрослыми?
— Когда я их родила, первым делом поняла — это два новых человека, они тебе вообще не принадлежат. У них свой путь, ни в коем случае не нужно думать, что ты имеешь на них какие-то права. Все, что ты должна, — обслуживать их: молоком, пеленками, песенками, теплом. Упаси господи их присвоить.
— Пока не решили, какой профессиональный путь выбрать детям?
— С сыном разговор короткий: «Тема, ты музыкант, прирожденный музыкант. Не экономист, хирург или адвокат». Он так классно играет на басу, пусть идет в училище и занимается своим делом. Марта учится лучше, чем Тема. Она старательная, дотошная, у нее отличный почерк. Предлагаю попробовать переводчиком, она в совершенстве говорит по-английски.
— Вы ведь тоже не сразу выбрали музыку. Кем мечтали быть в детстве?
— Мы с вами могли бы быть коллегами! Мои родители — журналисты. И я всегда мечтала, как они, писать статьи. Но потом передумала, глядя на них же. Мама очень кропотливо подходила к работе, подбирала каждое слово. У меня столько сил не было.
— А не пробовали написать какую-нибудь статью?
— Было бы время, я бы вам такую статью забабахала! Но вообще, если интересна моя проза, можно почитать мою книгу «Снежный барс».