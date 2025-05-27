Безбашенная как 30 лет назад: певица Диана Арбенина — откровенно о воспитании детей-подростков

— Она футболистка, у нее свой стиль. Я никогда не была футболисткой и не буду. Марта удивительная девочка. Я недавно увидела, как она идет по улице и разговаривает по телефону, думая, что ее никто не видит. Такая прошаренная! Видно, что у нее там свои темы, отношения, сленг другой. Видит меня — сразу меняется в лице, другой человек. Но это девчонки! Я ей говорю как-то: «Марта, ты уже влюблялась?» Она в ответ тяжело вздыхает: «В кого?» 15 лет уже! В кого! Но вот ей не в кого. А Теме задаешь тот же вопрос, и совершенно противоположное настроение: «Ну кто на меня может посмотреть…» А ведь симпатичный парень.