Когда будет День пограничника в 2025 году и как его принято отмечать

В царской России существовал похожий праздник, который отмечали неофициально 5 августа — в этот день в 1827 году император Николай I утвердил «Положение об образовании в России пограничной таможенной стражи». Изначально стража была создана для борьбы с контрабандой на западной границе, но уже к концу 1830-х годов она стала обеспечивать защиту государственной границы империи.