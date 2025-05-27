Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе ищут тех, кто отравил более 100 дорогостоящих деревьев: Туи после акта вандализма высохли — выяснилось, чем травили

Деревья были высажены три года назад, и особую тревогу вызвал тот факт, что все деревья начали внезапно болеть в течение одной недели.

Источник: Комсомольская правда

В столичном секторе Чокана более 100 туи высохли из-за отравления.

Экспертиза показала наличие монооксида азота и диоксида серы в корнях туй. Эти вещества, вступая в реакцию с водой и кислородом, образуют вредные кислоты, которые и стали причиной гибели растений.

Мэр Кишинёва Ион Чебан выразил сожаление по этому поводу, назвав случившееся актом вандализма и призвал горожан к совместному строительству, а не разрушению.

Неужели людям хочется жить ещё в большем хаосе? Разве им не хватает такого безобразного правления, что нужно уже портить всё вокруг?