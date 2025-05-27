В столичном секторе Чокана более 100 туи высохли из-за отравления.
Экспертиза показала наличие монооксида азота и диоксида серы в корнях туй. Эти вещества, вступая в реакцию с водой и кислородом, образуют вредные кислоты, которые и стали причиной гибели растений.
Мэр Кишинёва Ион Чебан выразил сожаление по этому поводу, назвав случившееся актом вандализма и призвал горожан к совместному строительству, а не разрушению.
Неужели людям хочется жить ещё в большем хаосе? Разве им не хватает такого безобразного правления, что нужно уже портить всё вокруг?