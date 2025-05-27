Жителя Калининградской области будут судить за истязание дочери

КАЛИНИНГРАД, 27 мая — РИА Новости. Житель Багратионовского района под Калининградом предстанет перед судом по обвинению в истязании 8-летней дочери, которую он систематически избивал даже за испорченные школьные тетради, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По данным следствия, обвиняемый, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал свою 8-летнюю дочь кожаным ремнем, один раз предлогом для истязаний стали испорченные школьные тетради.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Багратионовского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом “г” части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего) и статьи 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.
На время следствия фигурант помещен в следственный изолятор, а девочка проходит курс реабилитации после причиненных психологических травм.