Жителя Калининградской области будут судить за истязание дочери

КАЛИНИНГРАД, 27 мая — РИА Новости. Житель Багратионовского района под Калининградом предстанет перед судом по обвинению в истязании 8-летней дочери, которую он систематически избивал даже за испорченные школьные тетради, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.