Трэвел-блогер бабушка Женя рассказала Путину, как вдохновила подписчиков

«Мне приходят сотни писем, которые мои подписчики пишут о том, что глядя на меня, они тоже поехали путешествовать, им это понравилось. А другие люди говорят, что “мы начали верить в то, что все возможно”. Возможно все, когда ты этого хочешь», — сказала Семенова во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».