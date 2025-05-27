Трэвел-блогер бабушка Женя рассказала Путину, как вдохновила подписчиков

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Старейший трэвел-блогер России Евгения Семенова (бабушка Женя) рассказала президенту России Владимиру Путину, что вдохновила россиян на путешествия.
Бабушка Женя — амбассадор проекта «ТопБЛОГ» из Свердловской области, в своих 93 года она стала самым опытным трэвел-блогером в стране и финалистом первого сезона проекта.
«Мне приходят сотни писем, которые мои подписчики пишут о том, что глядя на меня, они тоже поехали путешествовать, им это понравилось. А другие люди говорят, что “мы начали верить в то, что все возможно”. Возможно все, когда ты этого хочешь», — сказала Семенова во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе Путина в 2018 году. За семь лет участниками проектов платформы стали более 25 миллионов человек из 89 регионов России и 150 стран. За время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе «Это у нас семейное», «Флагманы образования», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал» и многие другие. Главным проектом платформы «Россия — страна возможностей» является конкурс управленцев «Лидеры России».