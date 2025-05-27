Госдума разрешила оформлять перепланировку квартир через «Госуслуги»

Кроме того, законопроектом предусматривается, что в случае получения отказа в перепланировке заявителю должен быть дан ответ, в котором будут прописаны причины отказа с обязательными ссылками на нарушения. Авторы инициативы подчеркивают, что на сегодняшний день такая обязанность у органа согласования отсутствует, что приводит к затягиванию сроков принятия решения о согласовании переводе помещения и о переустройстве и перепланировке, а также к дополнительным расходам собственников помещений в многоквартирном доме.