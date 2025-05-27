Госдума разрешила оформлять перепланировку квартир через «Госуслуги»

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить возможность собственникам помещений оформлять перепланировку квартир через портал «Госуслуги».
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента в марте. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым. Ранее правительство РФ поддержало проект с учетом доработки.
В законопроекте подчеркивается, что в настоящее время согласовать перепланировку можно двумя способами — обратившись непосредственно в уполномоченный орган или через МФЦ.
Документом также предлагается предоставить собственникам помещений возможность направлять заявление о переводе жилого помещения в нежилое и обратно через портал «Госуслуги». Отмечается, что данное заявление, а также заявление о перепланировке должно содержать согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, а также согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, занимающих переустраиваемое или перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма.
Кроме того, законопроектом предусматривается, что в случае получения отказа в перепланировке заявителю должен быть дан ответ, в котором будут прописаны причины отказа с обязательными ссылками на нарушения. Авторы инициативы подчеркивают, что на сегодняшний день такая обязанность у органа согласования отсутствует, что приводит к затягиванию сроков принятия решения о согласовании переводе помещения и о переустройстве и перепланировке, а также к дополнительным расходам собственников помещений в многоквартирном доме.
Документом предлагается аккумулировать все сведения о принятых решениях органом согласования в реестре решений о переустройстве и перепланировке помещения в многоквартирном доме, порядок ведения которого будет устанавливаться правительством РФ. По мнению парламентариев, единая база решений органов согласования позволит оперативно получать информацию о принятых решениях.
Как рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, ко втором чтению будет уточнен порядок получения согласий от собственников или нанимателей помещений через портал «Госуслуги». Кроме того, по его словам, следует определить основания, при котором уполномоченный орган, осуществляющий согласование, может приостановить рассмотрение заявления о переводе помещений. В данной редакции законопроекта это никак не регулируется.