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Блогер, потерявший зрение, выразил сожаление, что не смог увидеть Путина

Потерявший зрение блогер Ерхов выразил сожаление, что не смог увидеть Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Победитель национальной премии «Россия — страна возможностей» Иван Ерхов, который в 25 лет полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил сожаление, что из-за инвалидности не может увидеть главу государства.

«Для меня большая честь сейчас находиться здесь, я с большим уважением отношусь к вам, к тому, что вы делаете. И всегда мечтал встретиться, пообщаться. К сожалению, я вас не вижу, но я бы очень хотел пожать вашу руку. С гордостью служу России», — сказал Ерхов президенту в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Путин, в свою очередь, назвал своей командой всех людей: и с ограниченными возможностями, и без них. «У каждого может и должно быть свое место в этой команде. Учитывая эти возможности, мы будем добиваться успехов», — заключил глава государства.

Глава государства также пообещал пожать руку Ерохову после мероприятия.