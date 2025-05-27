Блогер, потерявший зрение, выразил сожаление, что не смог увидеть Путина

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Победитель национальной премии «Россия — страна возможностей» Иван Ерхов, который в 25 лет полностью потерял зрение из-за офтальмологического заболевания, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил сожаление, что из-за инвалидности не может увидеть главу государства.
«Для меня большая честь сейчас находиться здесь, я с большим уважением отношусь к вам, к тому, что вы делаете. И всегда мечтал встретиться, пообщаться. К сожалению, я вас не вижу, но я бы очень хотел пожать вашу руку. С гордостью служу России», — сказал Ерхов президенту в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
Путин, в свою очередь, назвал своей командой всех людей: и с ограниченными возможностями, и без них. «У каждого может и должно быть свое место в этой команде. Учитывая эти возможности, мы будем добиваться успехов», — заключил глава государства.
Глава государства также пообещал пожать руку Ерохову после мероприятия.