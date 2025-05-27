Блогер, потерявший зрение, выразил сожаление, что не смог увидеть Путина

«Для меня большая честь сейчас находиться здесь, я с большим уважением отношусь к вам, к тому, что вы делаете. И всегда мечтал встретиться, пообщаться. К сожалению, я вас не вижу, но я бы очень хотел пожать вашу руку. С гордостью служу России», — сказал Ерхов президенту в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».