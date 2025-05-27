В Иркутске эстафета «Огонь жизни» состоится 29 мая

В день мероприятия у здания правительства будет работать мобильный пункт сдачи крови, где любой желающий сможет вступить в регистр доноров. Такая же возможность предоставляется в филиалах станции переливания крови в Саянске, Братске, Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском. Все новые участники получат памятные значки с символикой Победы и Службы крови.