В Иркутске эстафета «Огонь жизни» состоится 29 мая

В Иркутске 29 мая 2025 года пройдет важное событие — этап всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни», посвященной развитию донорства костного мозга. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, шествие стартует в 9:00 от здания Областной станции переливания крови, затем пройдет по набережной Ангары, а завершится у здания правительства.
Особую значимость мероприятию придает участие известных людей. Возглавит колонну Артем Алискеров — амбассадор донорского движения в России. Вместе с ним пройдут заслуженные доноры Приангарья, медики, спортсмены и участники специальной военной операции. Почетное право завершить эстафету предоставлено 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Константину Познянскому, который является мировым рекордсменом по толканию ядра и послом ГТО в регионе.
— Сегодня в российском регистре доноров костного мозга числится более 450 тысяч человек, — рассказывает главный врач Иркутской областной станции переливания крови Максим Зарубин. — Иркутская область уже внесла свой вклад — 23,5 тысячи земляков готовы подарить шанс на жизнь, 51 из них уже стали реальными донорами.
В день мероприятия у здания правительства будет работать мобильный пункт сдачи крови, где любой желающий сможет вступить в регистр доноров. Такая же возможность предоставляется в филиалах станции переливания крови в Саянске, Братске, Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском. Все новые участники получат памятные значки с символикой Победы и Службы крови.
Мероприятие призвано увеличить число потенциальных доноров, что значительно повысит шансы на спасение пациентов с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями крови.
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