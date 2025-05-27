Последние новости к вечеру 27 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 мая 2025 года.
Лавров: Киеву давно разрешили бить дальнобойным оружием
Глава МИД РФ заявил, что Запад давно тайно разрешил Киеву использовать дальнобойное оружие против России. По словам Лаврова, слова Мерца лишь подтвердили, что решение было скрытым и принято задолго до официальных заявлений.
Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР. В Минобороны сообщили, что это стало результатом активных и решительных действий российских военнослужащих.
Келлог заявил о получении от Украины условий урегулирования
Спецпредставитель Трампа по Украине сообщил, что Вашингтон получил от Киева условия мирного соглашения и ожидает аналогичный документ от Москвы. Келлог отметил, что после того, как варианты меморандумов будут готовы, может состояться еще одна встреча по урегулированию конфликта.
МИД России раскрыл содержание готовящегося меморандума по Украине
МИД РФ заявил, что разрабатывает меморандум по Украине с принципами и сроками урегулирования. Документ передадут Киеву после подготовки. Россия рассчитывает, что Киев направит свои наработки по меморандуму одновременно с Москвой.
Госдума приняла закон о защите работников от снижения премий
Государственная дума приняла закон, ограничивающий снижение премий за нарушения трудовой дисциплины. Совокупное уменьшение заработной платы по данному основанию не может превышать 20% от месячного заработка. Закон также уточняет нормы труда и отдыха для ряда категорий работников.