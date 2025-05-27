Последние новости к вечеру 27 мая 2025 года

Спецпредставитель Трампа по Украине сообщил, что Вашингтон получил от Киева условия мирного соглашения и ожидает аналогичный документ от Москвы. Келлог отметил, что после того, как варианты меморандумов будут готовы, может состояться еще одна встреча по урегулированию конфликта.