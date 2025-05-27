Готов выйти на русское поле: турецкий актер Эркан Колчак Кестендиль рассказал, что его связывает с Москвой

Звезда сериала «Великолепный век. Империя Кесем» Эркан Колчак Кестендиль, знакомый зрителям по роли Шахин Гирей Хана, приедет в Москву, чтобы сыграть в футбол за сборную Турции. Накануне мероприятия «Вечерняя Москва» пообщалась с артистом.
Спортивное прошлое.
— Мы хотим показать красивый футбол и занять призовые места, — уверенно заявляет «ВМ» Эркан Колчак Кестендиль.
О спортивной карьере звезда турецких сериалов мечтал еще в школьные годы. Тогда он занимался в местной футбольной школе «Бурсаспор», был вратарем. Артист признается, что самое смелое решение в его жизни — в одночасье бросить вратарскую карьеру и сдать вступительные экзамены в консерваторию.
Наши народы похожи.
Артист отметил, что приезжает в нашу страну не впервые.
— Я уже несколько раз бывал в России. Как-то на подобном футбольном матче выступал в роли защитника. А еще оказался удостоен чести быть председателем жюри короткометражного фильма на Московском кинофестивале. Россия для меня — это место, где я часто отдыхаю душой, занимаясь спортом и искусством, — говорит «Вечерней Москве» Эркан Колчак Кестендиль. — Для нас участие в предстоящем фестивале — большая честь. Это понимание того, что мы представляем свою страну на футбольном поле.
Запрет на турецкие сериалы в России.
Актер также добавил — он уверен, что россияне и турки похожи. По его словам, в первую очередь народы сближает любовью к футболу и искусству.
Чем известен.
Эркан Колчак Кестендиль родился 16 января 1983 года в Бурсе. Актерскую карьеру начал в 2005 году. Тогда он снялся в третьем сезоне сериала «Долина волков». После были проекты «Эй, Стамбул!», «Боль осени», «Чукур», «Великолепный век. Империя Кесем». Последний сериал имел огромный успех у российских зрителей.
В общей сложности актер сыграл в 30 фильмах и сериалах, стал режиссером 8 и написал сценарии к 7 проектам.
На языке спорта.
Международный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2025» пройдет в Москве с 7 по 15 июня. В нем примут участие 16 звездных команд с популярными артистами из разных стран: Аргентины, Белоруссии, Венгрии, Сербии, Ирана, Казахстана, Японии, Турции и других. Помимо игры в футбол, начиная с 9 июня будет проходить конкурс концертных музыкальных программ. Вход на все мероприятия свободный.
КСТАТИ.
По продаже сериалов Турция находится на втором месте после США. Романтические истории любви популярны не только в России, но и в Узбекистане, Аргентине, Чили, Мексике. А первым турецким сериалом, захватившим мир, стал проект «Тысяча и одна ночь». Кстати, только в 2018 году Турция получила доход от продажи сериалов в размере 500 миллионов долларов.
Похитители женских сердец: топ-7 красавчиков из любимых турецких сериалов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Елена Фоменко, директор частного пиар-агентства:
— Турецкая культура во многом перекликается с российской. В отличие от западных сериалов, где часто упор делается на индивидуализм, в турецких — сильные семейные и социальные связи. В отличие от Европы Турция не присоединилась к культурной изоляции России и сохраняет нейтралитет. Это позволяет турецким артистам свободно приезжать с гастролями, не опасаясь «отмены» на Западе. Для турецких знаменитостей важнее не политические игры, а реальное отношение зрителей.
ПОКОРИЛИ СЕРДЦА ЗРИТЕЛЕЙ.
У турецких актеров немало поклонников в нашей стране.
Бурак Озчивит.
В России актер также стал известен по сериалу «Великолепный век». Его герой — османский полководец Бали-бей, покоривший европейские земли, — быстро стал одним из самых любимых персонажей проекта. Когда сюжетная линия привела к исчезновению Бали-бея с экранов, фанаты затребовали возвращения обаятельного воина. И создатели сериала вновь ввели героя в сюжет. Сам Бурак любит Россию, неоднократно бывал в нашей стране и даже снялся в фильме «Елки-11».
Кыванч Татлытуг.
Мировую известность и любовь российского зрителя ему принесла главная мужская роль в сериале «Запретная любовь». Актера даже называют турецким Брэдом Питтом за его красивую европейскую внешность. Кстати, отчасти благодаря хорошей генетике Кыванч Татлытуг и попал на телеэкраны: до этого он работал моделью, а в перерывах между показами ходил на кинопробы. Теперь его называют чуть ли не лучшим драматическим актером Турции.
Халит Эргенч.
Знаменитый султан Сулейман из «Великолепного века» был довольно успешен у российского зрителя и до своей эпохальной роли. Так, мировую известность ему принесла роль Онура Аксала в сериале «1001 ночь». Среди последних проектов Халита Эргенча — сериал-мелодрама «Без мужчин», о заболевшем мужчине, который устанавливает телепатическую связь со своей супругой.
Халиль Ибрагим Джейхан.
Этот турецкий актер прославился благодаря сериалу «Доверенное» и превратился в настоящий эталон романтического героя. Его особая манера игры — сочетание сдержанности, выразительного взгляда и неподдельной эмоциональности — покорила сердца россиянок. А искренняя «химия» с экранной партнершей сделала его кумиром миллионов поклонниц, которые с нетерпением следят за каждым появлением Халиля на экране.