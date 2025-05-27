Готов выйти на русское поле: турецкий актер Эркан Колчак Кестендиль рассказал, что его связывает с Москвой

— Я уже несколько раз бывал в России. Как-то на подобном футбольном матче выступал в роли защитника. А еще оказался удостоен чести быть председателем жюри короткометражного фильма на Московском кинофестивале. Россия для меня — это место, где я часто отдыхаю душой, занимаясь спортом и искусством, — говорит «Вечерней Москве» Эркан Колчак Кестендиль. — Для нас участие в предстоящем фестивале — большая честь. Это понимание того, что мы представляем свою страну на футбольном поле.