Нумеролог Белова рассказала, как популярные имена София и Артем влияют на судьбу ребенка

— София — это кудрявый ангелок, внутри которого заключена энергия Солнца во всех ее аспектах. Сони прекрасно учатся, хотя и не имеют обычно много друзей в школе и институте. Они великолепные технари (вспомним Софью Ковалевскую), их прагматичный ум позволяют им быть хорошими стратегами в любых областях. Софии легко находят женихов, но у них редко получается сохранить брак надолго, потому что сложный характер Сони требует понимания и прощения со стороны второй половины. Нередко Сони — хорошие гимнастки и пловчихи. Они часто страдают заболеваниями спины, на это нужно обращать внимание, — рассказала она.