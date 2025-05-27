Нумеролог Белова рассказала, как популярные имена София и Артем влияют на судьбу ребенка

В 2025 году самыми популярными именами для новорожденных в России стали София, Анна, Ева, Михаил, Александр и Артем. Нумеролог Евгения Белова рассказала «Вечерней Москве», какое влияние на судьбу ребенка оказывают имена София и Артем.
По словам эксперта, число имени София — единица. Эти девочки бывают лидерами, им легко даются любые начинания. Они довольно смелые, хотя могут внешне этого не показывать.
— София — это кудрявый ангелок, внутри которого заключена энергия Солнца во всех ее аспектах. Сони прекрасно учатся, хотя и не имеют обычно много друзей в школе и институте. Они великолепные технари (вспомним Софью Ковалевскую), их прагматичный ум позволяют им быть хорошими стратегами в любых областях. Софии легко находят женихов, но у них редко получается сохранить брак надолго, потому что сложный характер Сони требует понимания и прощения со стороны второй половины. Нередко Сони — хорошие гимнастки и пловчихи. Они часто страдают заболеваниями спины, на это нужно обращать внимание, — рассказала она.
По мнению нумеролога, Артемы — мальчики неспешные, обстоятельные, которые кажутся немного неповоротливыми. Число имени — четыре. Оно помогает Артемам твердо стоять на ногах, быть уверенными в себе, хотя и не очень активными, в том числе и в карьере.
— Артем редко проявляет себя во время учебы, не пытается занять первые места в чем-либо, но это не означает, что его интеллект не позволяет этого сделать. Артемы — прекрасные семьянины, чаще всего однолюбы, преданные жене и детям, — заверила Белова.
Эксперт подчеркнула, что, несмотря на действительное влияние имени на жизнь человека, оно не является приговором. На первом месте все равно стоит личность, и именно ей, а не имени, предстоит стать хозяйкой судьбы.
С начала марта Нижегородская область наблюдает настоящий бум оригинальных имен для новорожденных. В 2025 году в области семья выбрала уникальное имя Жасмин для своей новорожденной дочери. Имя стало популярным благодаря известной принцессе из мультипликационного фильма Disney «Аладдин».