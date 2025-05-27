Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле 28 мая

«Солнечное пятно № 4100, которое в момент появления пугало своими размерами, активно разрушается и за последние 2 суток уменьшило [свою] площадь в 4 раза, прекратив формировать хоть какие-то риски. Некоторая активность в нем все же была зафиксирована, — в частности, последняя вспышка, видимая вчера на графике, произошла именно здесь, — но, судя по всему, на это ушли последние остатки энергии», — подытожили специалисты лаборатории.