Ученые прогнозируют магнитные бури на Земле 28 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Вспышки на поверхности Солнца вызовут магнитные бури на Земле 28 мая. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Завтра должна начать расти скорость солнечного ветра, причем на довольно продолжительный период. Предварительно, рост будет умеренным, до 600 км/с, но в прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700−800 км/с, раскачав поле Земли до довольно заметных бурь. Текущий прогноз даже при скоростях в 600 км/с показывает завтра магнитные бури», — сообщили в лаборатории.
При этом отмечается, что в настоящее время солнечная активность возобновила спад.
«Солнечное пятно № 4100, которое в момент появления пугало своими размерами, активно разрушается и за последние 2 суток уменьшило [свою] площадь в 4 раза, прекратив формировать хоть какие-то риски. Некоторая активность в нем все же была зафиксирована, — в частности, последняя вспышка, видимая вчера на графике, произошла именно здесь, — но, судя по всему, на это ушли последние остатки энергии», — подытожили специалисты лаборатории.