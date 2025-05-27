Умер актер Василий Фунтиков, сыгравший роль Кроша

«Когда я снимался в “Каникулах Кроша”, я уже сдавал выпускные экзамены в школе. И получил двойку по литературе, хотя всегда много читал и много стихов знал наизусть. А около школы уже стояла киносъемочная машина. Второй режиссер, который сидел в машине, сказал: “Ну все — съемки отменяются!” Я был расстроен, а второй режиссер мне говорит: “Вася, жди!” И пошел в класс. Меня сразу вызвали на переэкзаменовку, и я прочитал стихотворение Есенина “Исповедь хулигана”. После этого стихотворения мне поставили четыре с плюсом, и мы поехали на съемку», — вспоминал Фунтиков в интервью журналу "Бюджет в 2005 году.