Военкоматы начали отбор нижегородцев в военные вузы Минобороны

Об этом сообщили в областном военкомате. Как отметил военный комиссар Нижегородской области полковник Сергей Агафонов, военные вузы ждут молодых людей, готовых посвятить себя служению Родине.
«Военно-учебные заведения Минобороны ждут мужественных молодых людей, настоящих патриотов. Профессия офицера всегда была, есть и будет одной из самых уважаемых в нашем обществе», — подчеркнул он.
Поступление возможно для граждан в возрасте от 17 до 22 лет, не проходивших военную службу, а также до 24 лет — для тех, кто уже служил в армии. Кандидаты должны иметь полное среднее образование и соответствовать установленным требованиям по состоянию здоровья. Будущим офицерам гарантирован ряд социальных льгот и компенсаций. В частности, они могут стать участниками программы военной ипотеки.
Получить подробную информацию и консультации можно в военных комиссариатах по месту жительства.
Также работает горячая линия областного военкомата: