Военкоматы начали отбор нижегородцев в военные вузы Минобороны

Поступление возможно для граждан в возрасте от 17 до 22 лет, не проходивших военную службу, а также до 24 лет — для тех, кто уже служил в армии. Кандидаты должны иметь полное среднее образование и соответствовать установленным требованиям по состоянию здоровья. Будущим офицерам гарантирован ряд социальных льгот и компенсаций. В частности, они могут стать участниками программы военной ипотеки.