Жительнице Башкирии вынесли приговор за мошенничество на маркетплейсе

Жительница Белорецка была признана виновной в мошенничестве после того, как воспользовалась техническим сбоем на популярном маркетплейсе. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Всё началось в августе 2023 года, когда женщина решила сделать заказ через интернет. Однако, как оказалось, приложение дало сбой, и заказ был помечен как оплаченный, хотя фактически деньги с её карты не были списаны. Убедившись в этом, женщина решила «попробовать удачу» и оформила ещё более 140 позиций, среди которых оказались даже ювелирные изделия.
Общая сумма похищенных товаров превысила 450 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства женщина признала свою вину и полностью возместила причиненный ущерб. Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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