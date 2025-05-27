Жительнице Башкирии вынесли приговор за мошенничество на маркетплейсе

Всё началось в августе 2023 года, когда женщина решила сделать заказ через интернет. Однако, как оказалось, приложение дало сбой, и заказ был помечен как оплаченный, хотя фактически деньги с её карты не были списаны. Убедившись в этом, женщина решила «попробовать удачу» и оформила ещё более 140 позиций, среди которых оказались даже ювелирные изделия.