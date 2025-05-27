Китайские молодожены предпочли велосипед лимузину

Велосипед для свадьбы молодые люди выбрали намеренно старомодного вида. «Традиционный стиль — это не только отражение ретро-тенденции, но и символ простой и чистой любви старшего поколения. Я надеюсь, что мы сможем быть такими же, как наши родители, любить и жить вместе всю жизнь», — сказал Син.