Китайские молодожены предпочли велосипед лимузину

Невеста из Хэнани по фамилии Син предпочла, чтобы муж в день бракосочетания приехал на велосипеде, потому что сама увлекается ездой на двухколесном транспорте. Об этом написала газета South China Morning Post.
Идею с велосипедом поддержали обе семьи. Родственники молодоженов даже уточнили, что передвигаться таким образом намного полезнее для здоровья, чем кататься на лимузине.
Велосипед для свадьбы молодые люди выбрали намеренно старомодного вида. «Традиционный стиль — это не только отражение ретро-тенденции, но и символ простой и чистой любви старшего поколения. Я надеюсь, что мы сможем быть такими же, как наши родители, любить и жить вместе всю жизнь», — сказал Син.
Кроме того, чтобы создать атмосферу свадьбы 1980 годов, невеста надела не белое свадебное платье, а алый костюм. Прическа девушки тоже мысленно отсылала на нескольких десятилетий назад.
Товарищи жениха также возили подружек невесты на велосипедах. Син отметила, что получала благословения от пешеходов и водителей на пути. Некоторым встречным пара дарила традиционные сладости.
Ранее молодожены из Китая отпраздновали свадьбу в ресторане быстрого питания.