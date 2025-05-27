Состояние морской воды и пляжей в Крыму — заявление Роспотребнадзора

«Мы продолжаем очень плотный мониторинг и по пляжам Крыма и Севастополя, на месте работают четыре лаборатории, экспертные пробы отвозятся в Москву. На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку и гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по питьевой воде на территории Крымского полуострова нет. Все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам», — сказала Попова.