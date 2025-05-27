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Состояние морской воды и пляжей в Крыму — заявление Роспотребнадзора

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая — РИА Новости Крым. Состояние морской воды, песка и гальки на пляжах, а также питьевой воды и атмосферного воздуха в Крыму и Севастополе соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы продолжаем очень плотный мониторинг и по пляжам Крыма и Севастополя, на месте работают четыре лаборатории, экспертные пробы отвозятся в Москву. На сегодняшний день несоответствий ни по морской воде, ни по пляжному песку и гальке, ни по атмосферному воздуху, ни по питьевой воде на территории Крымского полуострова нет. Все абсолютно соответствует гигиеническим нормативам», — сказала Попова.

По ее словам, количество отбираемых проб достаточно большое для того, чтобы обеспечить плотность мониторинга.

Глава Роспотребнадзора добавила, что специалисты также контролируют каждую партию выловленных в Черном море рыбы и морепродуктов. Каких-либо несоответствий нормам данный мониторинг тоже не выявил, уточнила она.

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — в море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

Расследование причин крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе завершено. Суммарный ущерб экологии составил 84,9 миллиарда рублей.