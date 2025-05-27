Власти Ростова-на-Дону планируют увеличить выплаты пострадавшим при ЧС

Власти Ростова-на-Дону планируют увеличить выплаты при ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Проект соответствующего постановления опубликовали на сайте городской администрации, документ еще не утвержден.
Предполагается, что единовременная материальная помощь для одного человека может составить 15,6 тысячи рублей. При утрате имущества первой необходимости — 78,3 тысячи рублей, при полной потере имущества первой необходимости — 156,7 тысячи рублей.
Поддержка для членов семей умерших при чрезвычайных ситуациях должна возрасти до 1 567 500 рублей. Компенсация за тяжкий или средний вред здоровью — 627 тысяч рублей, при легком вреде намерены перечислять 313,5 тысячи рублей.
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