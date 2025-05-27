Власти Ростова-на-Дону планируют увеличить выплаты пострадавшим при ЧС

Поддержка для членов семей умерших при чрезвычайных ситуациях должна возрасти до 1 567 500 рублей. Компенсация за тяжкий или средний вред здоровью — 627 тысяч рублей, при легком вреде намерены перечислять 313,5 тысячи рублей.